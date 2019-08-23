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اتهمتها بالانسلاخ عن القيم الإنسانية والأخلاقية

“فتح” تدين اعتقال “حماس” عدداً من كوادرها المتعاطفة مع شهيد الغربة

“فتح” تدين اعتقال “حماس” عدداً من كوادرها المتعاطفة مع شهيد الغربة
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رام الله – وكالات - الوئام

أدانت حركة “فتح” الفلسطينية، بأشد العبارات، حملة الاعتقالات التي تشنها حركة “حماس” بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واستنكرت “فتح”، في بيان لها أمس الخميس، ما تقوم به “حماس” تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وكوادر الحركة في القطاع، مؤكدة أنها تأتي في ظل المواقف الوطنية من قبل القيادة الفلسطينية تجاه أسرانا في سجون الاحتلال، ورفضها للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية بشأن استقطاع مخصصات أسرهم وذويهم، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية “وفا”.

وقالت إن “اعتقال واستدعاء كوادر ونشطاء فتح والتحقيق معهم، بحجة تعاطفهم مع شهيد الغربة الدكتور الصيدلاني تامر السلطان، ومشاركتهم في بيت العزاء، ينم عن انسلاخ حماس عن القيم الإنسانية والأخلاقية”.

وأشارت إلى أن “الشهيد سلطان شهيد لقمة العيش، هاجر جراء السياسات التي تنتهجها حركة حماس، بحثاً عن وطن لا ملاحقة فيه ولا اعتقال ولا ظلم فيه كظلمها”.

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