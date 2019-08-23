5 لاعبين يخطفون الأنظار بالدوري الإيطالي في موسمه الجديد

ميلانو – وكالات – الوئام

ينطلق موسم الدوري الإيطالي لكرة القدم، غدا السبت، مع ترشيح اعتيادي ليوفنتوس بالحفاظ على لقبه ومنافسة متوقعة من ابن الجنوب نابولي الحالم بتتويج أول منذ 30 سنة.

ضم يوفنتوس المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت، والويلزي ارون رامسي، والفرنسي أدريان رابيو، وأعاد حارسه المخضرم جيجي بوفون.

أما نابولي فلا يزال يحتفظ بنواة تشكيلته، فيما ضم خصمه في المرحلة الأولى فيورنتينا المهاجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري من بايرن ميونيخ الألماني.

وأنفق إنتر وإدارته الصينية الكثير لضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 72 مليون دولار أميركي.

وإليكم خمسة لاعبين بارزين من المتوقع أن يخطفوا أنظار عشاق الدوري الإيطالي هذا الموسم.

كريستيانو رونالدو

يستهل النجم البرتغالي موسمه الثاني في تورينو بعد ضمانه لقبا محليا في ثلاث دول مختلفة. سيمنح أفضل لاعب في العالم خمس مرات صفات قيادية لتشكيلة المدرب ماوريتسيو ساري الذي توقع بانه “سيصنع الفارق”. يعول يوفنتوس الذي يعيش مرحلة انتقالية بعد رحيل مدربه في آخر خمس سنوات ماسيميليانو اليجري، على ابن الرابعة والثلاثين، والذي انتظر حتى المرحلة الرابعة من الموسم الماضي ليفتتح رصيده التسجيلي. لكنه في النهاية تأقلم جيدا وسجل 28 هدفا في 43 مباراة، بينها 21 في الدوري وستة في دوري أبطال أوروبا. كان الرصيد الأدنى لنجم ريال مدريد الأسباني السابق في عشر سنوات، وسيحاول تحسينه هذا الموسم خصوصا في دوري الأبطال حيث يبحث عن لقبه الشخصي السادس.

ماتيس دي ليخت

كان أحد أكثر اللاعبين المطاردين من أبرز الأندية الأوروبية. بعمر التاسعة عشرة، صنع قلب الدفاع اسما ذهبيا له مع أياكس أمستردام، وقاده إلى نصف نهائي دوري الابطال الموسم الماضي، حيث أقصى في طريقه أمثال ريال مدريد ويوفنتوس.

أقر حامل لقب الثنائية المحلية في هولندا الموسم الماضي بأن فرصة اللعب مع رونالدو في فريق واحد كانت مغرية. يمكن للاعب الصاعد بسرعة صاروخية أن يصبح قائدا للدفاع في المواسم القليلة المقبلة مع تقدم عمر زميليه جورجيو كييليني (35 عاما) وليوناردو بونوتشي (32 عاما).

روميلو لوكاكو

بعد خروج مرير من أسوار أولد ترافورد، يحاول المهاجم البلجيكي “الضخم” إطلاق مسيرته مجددا من صفوف إنتر.

أصبح نجم تعاقدات “نيراتسوري” ومدربه الجديد أنتونيو كونتي الذي حاول ضمه في 2017 عندما كان مدربا لتشيلسي، بيد أن لاعب إيفرتون السابق فضل مانشستر يونايتد.

سيحمل أفضل هداف بلجيكي (48 هدفا دوليا) الرقم 9 بدلا من القائد السابق الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي ينتظر مصيره بعد صراعه الحديدي مع النادي اللومباردي.

ابن السادسة والعشرين، الذي حمل ألوان أندرلخت وتشيلسي ووست بروميتش البيون سابقا، غضب لمزاعم ضعف لياقته البدنية ووزنه الزائد، ويستغل غالبا وسائل التواصل الاجتماعي لإظهار عضلات معدته وجهوزيته.

تشيتشاريتو

عرف المكسيكي الدولي موسمين ممتازين مع ايندهوفن الهولندي كجناح هداف. يُعرف ابن الرابعة العشرين بسرعته الكبيرة وانضم إلى ايندهوفن في 2017 قادما من باتشوكا. سجل اللاعب المكنى “تشاكي” 45 هدفا في 83 مباراة على مدى موسمين. تقدر صفقة انتقاله بـ42 مليون يورو.

ماريو بالوتيلي

يريد المهاجم المشاغب إثبات نفسه مع فريق مدينة طفولته الصاعد إلى الدرجة الأولى، كي يحجز مكانا له مع المنتخب في كأس أوروبا 2020. لعب ابن التاسعة والعشرين وصاحب 36 مباراة دولية آخر مرة في الدوري المحلي مع ميلان على سبيل الإعارة من ليفربول في موسم 2015-2106. كان بالوتيلي ضحية العنصرية من جماهير أنديته في إيطاليا سابقا.

قال “آمل من كل قلبي أن أجد دوريا مختلفا ولا أختبر مسلسلات العنصرية”. عليه أولا أن يغيب لأربع مباريات بسبب الإيقاف، بسبب بطاقة حمراء نالها مع فريقه السابق مرسيليا الفرنسي، ثم يخوض مباراته الأولى في 25 سبتمبر (أيلول) ضد يوفنتوس.