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في برقيات تهنئة بعثت بها إليه

«القيادة» تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده

«القيادة» تهنئ رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده
weam.co/608439
الرياض- الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب أوكرانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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