ثورة ضد النظام في مدينة مشهد الإيرانية

طهران – وكالات – الوئام

أعلنت مديرية الأمن في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق إيران) عن إحباط مؤامرة جديدة ضد النظام في مدينة مشهد، مركز المحافظة.

وأفاد بيان للمديرية بأن مجموعات مناهضة للنظام وأجهزة استخبارات غربية، ومن خلال دعمها لبعض العناصر المناهضة للنظام، والإيحاء لها بنهج الإطاحة بالدولة، سعت لاستغلال أي فرصة وتيار لإثارة الفوضى والاضطرابات الداخلية، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء فارس.

وأضاف: أن بعض العناصر المأجورة والتابعة للتيارات المناهضة للنظام المقيمة في الخارج، قد استغلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال العقد الأخير، وسعت عبر برمجة وتخطيط ممنهج للتآمر وإثارة فوضى جديدة في البلاد.

وتابع البيان “في هذا السياق قام أفراد عملاء لأجهزة الاستخبارات الأجنبية وخونة الشعب الإيراني الذين يحتوي سجلهم الأسود اغتيال 17 ألفا من مواطنينا الأعزاء، بتكليف المعتقلين أخيرا في مشهد بمهمة تخطيط وتنفيذ مؤامرة وفتنة جديدة، إلا أنه تم إحباط هذه المؤامرة بجهود القوى الأمنية”.

وتابع البيان: “إن هؤلاء كانت مهمتهم أيضا، على أعتاب انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، الارتباط الممنهج مع المرشحين المنتقدين لحثهم على تشديد مواقفهم الانتقادية من أجل استغلال الأجواء السياسية المفتوحة لخلق الفوضى والنزاعات الداخلية، وبالتالي إثارة فتنة جديدة تهدف للمضي إلى الأمام بالخطوط الموحاة من قبل أعداء الشعب الإيراني”.

من جهة أخرى، أعلن مساعد محافظ خراسان الرضوية للشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية، حسن جعفري، أن الأفراد الذين اعتقلوا في مدينة مشهد الأسبوع الماضي عددهم 14 شخصا، من ضمنهم سيدتان، حيث تبت المراجع القضائية في ملفاتهم في الوقت الحاضر.