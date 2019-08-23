اليمن: انشقاق لواء تابع للإخوان وانضمامه للحوثيين

عدن- الوئام:

أعلنت ميليشيا الحوثي الارهابية الموالية لإيران انشقاق لواء عسكري تابع لتنظيم الإخوان في اليمن وانضمامه إلى الميليشيات المدعومة من طهران، والتي أكدت على لسان أحد قادتها عزمها إعادة احتلال الجنوب مرة أخرى، رداً على تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال القيادي الحوثي محمد ناصر البخيتي : تشرفت بلقاء العائد إلى صنعاء المقدم مقبول علي غانم قحطان قائد المدفعية في اللواء 156، الذي اتخذ ضباطه وأفراده قرار العودة لصف اليمن وتسليم مواقع اللواء بكامل عدتها وعتادها (للحوثيين) في الجوف اليتمة جبهة الوجف، وذلك استجابة لقرار العفو العام بعد أن أدركوا حقيقة المؤامرة على اليمن.

وشكر البخيتي : فيصل العفيف ضابط أمن واستخبارات اللواء الذي سبق واستقبلته في 9 يوليو(تموز) الماضي، وقام بدوره الوطني بطمأنة بقية زملائه وتشجيعهم على العودة لحضن اليمن”.

ومن ناحية، أخرى أعلن القيادي الحوثي محمد العماد، عزم الميليشيات مساندة ميليشيات الإخوان التي تتعرض لضربات موجعة في جنوب اليمن على يد القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقال العماد “دعوا الجنوبيين ينفصلوا، فقرار إعادة احتلالهم قد اتخذ وهم تعودوا على الاحتلال الشمالي لبلادهم”.