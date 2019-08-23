هيئة الموانئ تعلن نتائج المتقدمين لوظائفها

الرياض- الوئام:

أعلنت ​​​الهيئة العامة للموانئ إنها ستوفر خاصية الاستعلام عن نتائج المتقدمين على وظائف بند الاجر الشهري التي تم طرحها سابقا بموقع الهيئة العامة للموانئ وذلك خلال الفترة من تاريخ 1440/12/23هـ ولغاية 1440/12/25هـ.

وعلى كل من تقدم الدخول برقم الهوية للاستعلام عن نتيجة الطالب المبدئية علما بان قبول مقدم الطلب أن يكون نهائيا الى بعد اجتياز المقابلة الشخصية من اللجنة.

وفي حال كانت نتيجة الطلب مقبول لابد من تحديد خيار الموافقة والتعهد من صاحب الطلب بالحضور للمقابلة الشخصية في الموعد المحدد ب​صفحة النتيجة وخلاف ذلك سيكون الطالب مستبعد.

ولمزيد من التفاصيل خلال الرابط التالي:

https://mawani.gov.sa/ar-sa/EServices/Pages/Vacancies.aspx