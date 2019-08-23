الجيش السوري يسيطر بالكامل على ريف حماة الشمالي

بيروت- الوئام:

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن القوات السورية الحكومية تمكنت من السيطرة على آخر بلدة في ريف حماة الشمالي وهي بلدة مورك ليخضع بذلك كامل الريف الشمالي الحموي لسيطرتها للمرة الأولى منذ عام 2012.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، أن مصير نقطة المراقبة التركية والمقاتلين المتواجدين معها في مورك لايزال مجهولا، ولا يعلم إذا كانوا موجودين هناك فعلاً أو أنهم انسحبوا من المنطقة ليلاً، وبذلك يرتفع إلى 30 عدد المناطق التي تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها بدعم روسي منذ انهيار وقف إطلاق النار في الخامس من شهر آب/أغسطس الجاري.

وهذه المناطق وهي الأربعين والزكاة والصخر والجيسات والصياد وتل الصياد وبلدة كفرزيتا ونقاط غربها واللطامنة والصياد والبويضة ومعركبة ولطمين ولحايا بريف حماة الشمالي، ومدينة خان شيخون والسكيك وتل سكيك وترعي وتل ترعي والهبيط وعابدين ومغر الحمام ومغر الحنطة وكفرعين وتل عاس ومدايا والمردم ومزارع المنطار وكفريدون والصباغية بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

كما وثق المرصد مقتل 3 اشخاص من بينهم طفلة وإصابة أكثر من 6 آخرين بجراح، جراء إلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي بعد منتصف الليلة الماضية.

ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية فإنه يرتفع إلى(3761) شخصا ممن قتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة “خفض التصعيد” في 30 من شهر نيسان/إبريل الماضي وحتى اليوم الجمعة.