دول الترويكا ترحب بتعيين الدكتور حمدوك رئيساً لوزراء السودان

لندن – وكالات – الوئام

هنأت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويجية (مجموعة دول الترويكا) الدكتور عبد الله حمدوك بتعيينه رئيسًا للوزراء في السودان، من قبل مجلس السيادة السوداني.

جاء ذلك في بيان مشترك، نشر أمس في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية.

وثمنت الترويكا خبرات الدكتور حمدوك، مشيدة ببدء تشكيل الحكومة المدنية في السودان، وتتطلع للعمل مع المؤسسات السودانية الجديدة، وتشجع الأطراف السودانية كافة على تحقيق أهداف السلام والتنمية بالبلاد، وتحث الحركات المسلحة السودانية، بوجه خاص، على التواصل مع الحكومة الجديدة بصورة بناءة من أجل تحقيق السلام في السودان.