التعليقات: 0

كانوا يستحمون في عين بوبين

مقتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها في انفجار عبوة ناسفة

مقتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها في انفجار عبوة ناسفة
weam.co/608489
تل أبيب – وكالات – الوئام

لقيت شابة إسرائلية مصرعها، فيما أصيب والدها وشقيقها بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، أو قنبلة يدوية، قرب عين بوبين، بجوار مستوطنة دوليف إلى الشمال الغربي من رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن شخصا ألقى عبوة ناسفة، أو قنبلة يدوية، باتجاه الإسرائيليين الذين كانوا يستحمون في العين، ثم فر من المكان بسيارة بيضاء.

وفي منطقة رام الله تواصل قوات من الجيش البحث عن مرتكب الحادث.

ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه “هجوم إرهابي”.

يأتي الحادث بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أصابت، ليل الخميس/الجمعة، فلسطينيا بجروح بعد اقترابه من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وهاجمها بقنابل يدوية.

روابط ذات صلة

عباس يؤكد: الفلسطينيون سيبقون على أرضهم “مهما طال الزمن”

عباس يؤكد: الفلسطينيون سيبقون على أرضهم “مهما طال الزمن”

فلسطيني يطلق النار على عسكريين إسرائيليين من قطاع غزة

فلسطيني يطلق النار على عسكريين إسرائيليين من قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين على حدود غزة

الجيش الإسرائيلي يقتل 4 فلسطينيين على حدود غزة

البحرين تدين قرار الاحتلال بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

البحرين تدين قرار الاحتلال بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>