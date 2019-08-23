مقتل إسرائيلية وإصابة والدها وشقيقها في انفجار عبوة ناسفة

تل أبيب – وكالات – الوئام

لقيت شابة إسرائلية مصرعها، فيما أصيب والدها وشقيقها بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة، أو قنبلة يدوية، قرب عين بوبين، بجوار مستوطنة دوليف إلى الشمال الغربي من رام الله بالضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن شخصا ألقى عبوة ناسفة، أو قنبلة يدوية، باتجاه الإسرائيليين الذين كانوا يستحمون في العين، ثم فر من المكان بسيارة بيضاء.

وفي منطقة رام الله تواصل قوات من الجيش البحث عن مرتكب الحادث.

ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث بأنه “هجوم إرهابي”.

يأتي الحادث بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته أصابت، ليل الخميس/الجمعة، فلسطينيا بجروح بعد اقترابه من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، وهاجمها بقنابل يدوية.