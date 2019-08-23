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شنت 17 غارة على عدة مواقغ

مصرع 3 نتيجة إلقاء المروحيات السورية براميل متفجرة بريف إدلب

مصرع 3 نتيجة إلقاء المروحيات السورية براميل متفجرة بريف إدلب
weam.co/608493
لندن – وكالات – الوئام

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، من بينهم طفلة، وأصيب أكثر من 6 آخرون نتيجة إلقاء الطيران المروحي السوري براميل متفجرة على مواقع بمدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بعد منتصف ليل الخميس–الجمعة.

وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم، أن قوات النظام السوري ما تزال تواصل توغلها ضمن المنطقة التي تحاصرها بجنوب مدينة خان شيخون السورية، وأنها بسطت سيطرتها على بلدة كفرزيتا، كبرى بلدات ريف حماة الشمالي، وعلى تلال شرق النقطة التركية ببلدة مورك السورية.

بجانب ذلك أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ذلك البيان، أن طائرات النظام السوري شنت ما لا يقل عن 17 غارة جوية على عدة مواقع بريفي إدلب ومعرة النعمان، فيما نفذت الطائرات الروسية حوالي 16 غارة جوية ضد مناطق بريف إدلب الجنوبي، وألقى الطيران المروحي السوري نحو 24 برميلاً متفجراً على معرة النعمان ومناطق أخرى.

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