“معزة” بطلة شوط “الحيل” الرئيسي بأفضل توقيت.. والدرع يتصدر أشوط الزمول

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

شهد صباح اليوم الجمعة انطلاق أول الأشواط العامة لسـن الحيل والزمول على مسافة 5 كيلومتر، وآخر الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد النسخة الثانية، والذي يقام على أرضية ميدان محافظة الطائف منذ منتصف شهر أغسطس الجاري.

وانتزعت (معزة) المملوكة لـ غصاب مصبح العامري الشوط الأول للحيل بأفضل توقيت زمني بعد ان انهت الـ5كم بـ ثمان دقائق وأربع ثواني.

فيما حسم (الدرع) المركز الأول في شوط الزمول .. بقيادة راشد حمد العفاري

وجاءات بقية المراكز على النحو التالي:

الشوط 3

(مسندم) لـ حمد محمد سالم الوهيبي

الشوط 4

(النايف) محمد زومان الهاجري

الشوط 5

(العين) راشد حمد العفاري

الشوط 6

(رمسيس) راشد حمد العفاري

الشوط 7

(احتفال) حمد محمد الوهيبي

الشوط 8

(مكرم) دعيكان جابر المري