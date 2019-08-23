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القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة بالرياض

القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة بالرياض
weam.co/608507
واس- الوئام

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، والتحري عن مرتكبيها والبحث عنهم، أسفرت عن القبض على ثلاثة أشخاص “مواطن ومتهمين من الجنسية المصرية والسودانية”، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من حوادث سرقة المعدات والأجهزة الإلكترونية ومكبرات الصوت من المساجد، وأنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّوا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبيّن أن شرطة منطقة الرياض، أعلنت عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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