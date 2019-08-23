التعليقات: 0

إشادة بمشاركة 11 دولة عربية في نسخة هذا العام

وفد الإمارات يكرم القائمين على موسم الطائف

وفد الإمارات يكرم القائمين على موسم الطائف
weam.co/608508
الوئام - عبدالله العازمي

زارت الفرقة الشعبية، المشاركة مع وفد دولة الإمارات العربية الشقيقة في سوق عكاظ، مسؤولي ومنسوبي الموسم والسوق في مقرهم الإداري، لشكرهم على جهودهم المميزة هذا العام، في تطوير السوق وزيادة فعالياته وتنوعها وتمديده لشهر كامل.

وأقيمت الدورة الثالثة عشر من سوق عكاظ هذا العام في إطار موسم الطائف 2019.

والتقى مسؤولو الفرقة، الرئيس التنفيذي للموسم نورة العكيل، وقدموا لها هدية تذكارية عرفانا بدورها، ودور كل فريق عمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والجهات الحكومية المساندة لها من الطائف في تطوير سوق عكاظ، في نسخته الحالية، بصورة غير مسبوقة، ومنها التوسع البارز في مشاركة الدول العربية التى وصل عددها  هذا العام إلى 11 دولة عربية، مع تقديم مختلف التسهيلات التي أسهمت في حضورها الكبير، وتعزيز وجودها لعرض تراثها وثقافتها إلى جانب تطورها الحضاري.

وقدمت الفرقة خلال تواجدها في مقر بهو موسم الطائف وسوق عكاظ أهازيج شعبية تعبر عن التقارب بِين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا.

 

روابط ذات صلة

الخطيب: المملكة قادمة وبقوة وستصبح واحدة من ضمن أكبر خمس دول سياحية

الخطيب: المملكة قادمة وبقوة وستصبح واحدة من ضمن أكبر خمس دول سياحية

رئيس هيئة السياحة يطمئن على استعدادات موسم الطائف

رئيس هيئة السياحة يطمئن على استعدادات موسم الطائف

بالصور.. تعرف على سياحة الكهوف والمغارات بالمملكة

بالصور.. تعرف على سياحة الكهوف والمغارات بالمملكة

شاهد: أول متجر لبيع منتجات الحرفيين والحرفيات في السعودية

شاهد: أول متجر لبيع منتجات الحرفيين والحرفيات في السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>