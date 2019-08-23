“جوجل” تعطل قنوات لـ”يوتيوب” على خلفية احتجاجات هونج كونج

وكالات- الوئام

أعلنت شركة جوجل، أنها عطلت 210 قنوات على منصتها الإلكترونية “يوتيوب”، حملت محتوى يتعلق بالاحتجاجات المستمرة

المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج في عملية منسقة واضحة للتأثير على الآراء.

وقالت الشركة، إن القنوات قد تم تعطيلها في وقت سابق من الأسبوع الجاري “عندما اكتشفنا أن القنوات في هذه الشبكة تتصرف بطريقة منسقة أثناء تحميل مقاطع الفيديو المتعلقة بالاحتجاجات المستمرة في هونج كونج”.

وقال شين هانتلي مدير مجموعة تحليل التهديدات بشركة جوجل: “هذا الاكتشاف يتماشى مع الملاحظات والإجراءات الأخيرة المتعلقة بالصين التي أعلن عنها فيسبوك وتويتر”.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اتهم موقعا تويتر وفيسبوك الحكومة الصينية بإدارة حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب بالرأي العام ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج واستغلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي المحظورة في البر الرئيسي.

وذكرت شركة جوجل، أنها لاحظت استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية وغيرها من الطرق لإخفاء أصل هذه الحسابات وغيرها من الأنشطة المرتبطة عادة بالعمليات المنسقة التأثير على الآراء.

وغالبا ما يتم استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية للتحايل على القيود الجغرافية والرقابة.