“فخر المسلمين”.. الجامع الأضخم في أوروبا تحتضنه الشيشان

متابعات- الوئام

افتتح اليوم الجمعة، جامع “فخر المسلمين” في مدينة شالي بجمهورية الشيشان، الذي يعد أكبر مسجد في أوروبا، بحضور رئيس الشيشان رمضان أحمد قاديروف، وعدد كبير من الشخصيات وعلى رأسهم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وُضع حجر أساس المسجد في 2 ديسمبر 2012، وتصل قدرته الاستيعابية في الداخل 20 ألف مصل، وفي الخارج 100 ألف، ومكون من طابقين وقبو، ويتخذ الجامع شكلًا مربعًا ويصل طول الضلع فيه إلى 65 مترًا، ويبلغ طول أسسه الخراسانية 100 متر.

“فخر المسلمين” يضم مساحات خضراء واسعة على جوانبه، وشُيد على طراز البوابات الأربع المتناظرة وصممه المهندس المعماري الأوزبكي عبدالقهار تردايف، ويضم الجامع 4 زوايا وفي كل منها توجد مئذنة مستقلة ارتفاعها 63 مترًا.

ويعد مبنى “فخر المسلمين” تحفة معمارية في العمارة الإسلامية الحديثة مع وجود 8 أقواس داعمة للقباب متقاطعة فيما بينها، ما يمنح إطلالته رونقًا وسحرًا معماريًا لافتًا، فضلًا عن تداخل القاعة الرئيسية للمسجد في الطابق الأرضي مع القباب بشكل جميل.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته خلال افتتاح الجامع، إن المنظمة تنوه بالرعاية والعناية بالمساجد لخدمة المسلمين في أداء شعائرهم بكل راحة، وأن تكون هذه المساجد دائمًا صوتًا للاعتدال والحكمة ومكافحة للتطرف والغلو والإرهاب.

ولفت “العثيمين” إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تثمن عاليًا خدمة الدول الإسلامية للمساجد والمصلين، وعلى رأسها الدور الذي تبذله المملكة العربية السعودية – دولة المقر – في رعاية الحرمين الشريفين وتوسعتهما بقيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.