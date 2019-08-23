رئيس منظمة الحج الإيرانية يزور حجاج طهران المنومين في مستشفى النور بمكة

واس- الوئام

زار رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان، يرافقه ممثل الولي الفقيه لشئون الحج والزيارة عبدالفتاح نواب، يرافقهم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج إيران الدكتور عصام بن إبراهيم أزهر، أمس، مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، للاطمئنان على الحجاج الإيرانيين المنومين في المستشفى والذين يتلقون الخدمات العلاجية والطبية المقدمة لهم.

وعقب الزيارة، نوّه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية الدكتور علي رضا حسين رشيديان، بالخدمات الطبية المقدمة، مقدمًا شكره لمدير المستشفى والطواقم الطبية التي قدمت أرقى الخدمات والعناية الطبية للحجاج الإيرانيين.

من جانبه، قال مدير مستشفى النور التخصصي الدكتور فواز بن حمدي الجهني: تقدم وزارة الصحة كامل طاقاتها الفنية والطبية والتمريضية لتوفير الرعاية الصحية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظها الله -.

وبيّن “الجهني”، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل 199 مريضًا ومريضة من الحجاج الإيرانيين قدمت لهم الخدمات الطبية والصحية والتشخيصية والعلاجية اللازمة كما تم تنويم 71 مريضًا من الحجاج الإيرانيين في الأقسام الداخلية بالمستشفى فيما تم إجراء 20 عملية جراحية للحجاج الإيرانيين جميعها تمت بنجاح تام ويتلقون العلاج اللازم في المستشفى سائلا الله لهم الشفاء العاجل.