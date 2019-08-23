التعليقات: 0

في آخر أيام الأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد

“الرئاسة” تسيطر على المراكز الأولى و”الفائزة” أسرع “الحيل” وصولًا لخط النهاية

“الرئاسة” تسيطر على المراكز الأولى و”الفائزة” أسرع “الحيل” وصولًا لخط النهاية
weam.co/608563
واس- الوئام

شهدت الأشواط التنشيطية المفتوحه لسن “الحيل والزمول” على مسافة 5 كيلو المقامة على أرضية ميدان محافظة الطائف للهجن منافسات مثيرك بين مؤسسات الهجن العملاقة وكبار المضمرين.

وانتزعت هجن الرئاسة أربع أشواط متتالية كانت أسرعهن “الفائزة” وصولًا لخط النهاية، حيث حسمت الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني قدره ثمان دقايق وعشر ثواني، فيما حسمت “هملولة” الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل، وفازت في الشوط الثاني “مشاكل”، وفاز بالشوط الرابع “ملبي”، فيما جاءت نتائج المركز الأول لباقي الأشواط على النحو التالي:

الشوط 5: “الغزيل” رائد دخيل الله القرشي.

الشوط 6: “مطنوخ” لحمد سيف الهاجري.

الشوط 7: “سيوف” لحماد بركة الجهني.

الشوط 8: “مياس” لحمد عبيد الخييلي.

روابط ذات صلة

مصرع سائق “تريلا” محملة بالوقود بعد اصطدامه داخل محطة مهجورة بالطائف

مصرع سائق “تريلا” محملة بالوقود بعد اصطدامه داخل محطة مهجورة بالطائف

زوار مهرجان ولي العهد للهجن يتفاعلون مع عروض السيرك العالمي والعروض الحية

زوار مهرجان ولي العهد للهجن يتفاعلون مع عروض السيرك العالمي والعروض الحية

بالصور: مستشفى ميداني بمهرجان ولي العهد للهجن

بالصور: مستشفى ميداني بمهرجان ولي العهد للهجن

مهرجان ولي العهد: «الحذابة» تخطف الشوط الرئيسي لسـن الجذاع

مهرجان ولي العهد: «الحذابة» تخطف الشوط الرئيسي لسـن الجذاع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>