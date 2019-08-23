التعليقات: 0

شرطة الرياض توضح حقيقة مقطع الفيديو المتداول عن “مشاجرة بالمركبات”

شرطة الرياض توضح حقيقة مقطع الفيديو المتداول عن “مشاجرة بالمركبات”
weam.co/608590

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية مساء يوم الأحد الموافق 1440/12/17 ، بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض ، واتضح أنها مشاجرة بين مجموعةٍ من المواطنين ، إثر خلافاتٍ عائلية فيما بينهم ، وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم البعض وإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ بالهواء مما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة .
وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقاف سبعة منهم ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس ، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

روابط ذات صلة

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة خلال 3 أسابيع

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة خلال 3 أسابيع

توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

ضبط أكثر من 3.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط أكثر من 3.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

جامعة الإمام محمد بن سعود تفتح باب التقديم لشغل وظائف على الكادر الصحي

جامعة الإمام محمد بن سعود تفتح باب التقديم لشغل وظائف على الكادر الصحي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>