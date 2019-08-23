105 من رجال الدفاع المدني يغادرون إلى بريطانيا للمشاركة بدورة تدريبية

الرياض - رائد العنزي

غادرت المجموعة السابعة المشاركة في الدورة التدريبية لأعمال الدفاع المدني والتي تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 25/12/1440هـ لمدة 12 أسبوعاً بكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

و أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن المشاركين في أعمال الدورة التدريبية البالغ عددهم 105 متدربين أتموا كافة الإجراءات المقررة في تنفيذ البرنامج التدريبي للالتحاق بالدورة قبل مغادرتهم للبلاد متجهين إلى المملكة المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاء موسع مع المشاركين في الدورة على مدى يومين لتعريفهم بمحتوى البرنامج التدريبي وتهيئتهم وتوجيههم لتحقيق أفضل استفادة منه وتقديم صورة مشرفة لمستوى رجل الدفاع المدني السعودي خلال مدة تنفيذ الدورة التدريبية بكلية خدمات الإطفاء البريطانية ‏(Moreton in Marsh).

وأعرب مدير الإدارة العامة للتدريب بالدفاع المدني العميدالدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشمراني، عن شكره وامتنانه لمعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو على دعمه ومتابعته لجميع مراحل ترشيح واختيار المشاركين في هذه الدورة التدريبية المتميزة، وكذلك حرصه على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتهيئتهم للمشاركة في البرنامج التدريبي، والذي يعد إحدى ثمار التعاون بين المديرية العامة للدفاع المدني وكلية خدمات الإطفاء البريطانية.

وأكد العميد الشمراني ثقته في قدرة رجال الدفاع المدني المشاركين في هذه الدورة والذين تم اختيارهم بعناية ووفق معايير دقيقة وبما يعزز الاستفادة من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها، بعد عودتهم بمشيئة الله تعالى إلى أرض الوطن في الارتقاء بجودة خدمات فرق ومراكز الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث المختلفة.