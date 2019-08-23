التعليقات: 0

بعد هجومها على السيدات البدينات.. منع إعلامية مصرية من الظهور على الشاشات

بعد هجومها على السيدات البدينات.. منع إعلامية مصرية من الظهور على الشاشات
weam.co/608597
القاهرة - الوئام

قرر مجلس نقابة الإعلاميين المصرية، الجمعة، منع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج “صبايا” المذاع على قناة الحياة، من ممارسة النشاط الإعلامى لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، على خلفية تصريحاتها التي وصفت بالمسيئة للسيدات البدينات.

واستهزأت ريهام سعيد في حلقة برنامجها على السدات البدينات وشكلهن ورائحتهن في الشوارع، وفجر ذلك غضبا في الأوساط المصرية، واحتلت ريهام سعيد قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاجات تستنكر التصريحات المتعدية.

كما قرر مجلس النقابة إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد عن واقعة ممارسة نشاط إعلامى بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة المقررة طبقا للقانون 93 لسنة 2016.

وأشارت النقابة إلى أن ذلك جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون نقابة الإعلاميين وقرار مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين واللائحة الداخلية لنقابة الإعلاميين، وما ورد بتقرير المرصد الإعلامى لنقابة الإعلاميين من تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامج صبايا الذى تقدمه ريهام سعيد على شاشة قناة الحياة.

روابط ذات صلة

ريهام سعيد: سأعود لعملي بدون أذن ونصف أنف

ريهام سعيد: سأعود لعملي بدون أذن ونصف أنف

حبس الإعلامية المصرية «ريهام سعيد» سنة و 6 أشهر

حبس الإعلامية المصرية «ريهام سعيد» سنة و 6 أشهر

بالفيديو .. توفيق عكاشة يقلد الإعلامية ريهام سعيد

بالفيديو .. توفيق عكاشة يقلد الإعلامية ريهام سعيد

بالفيديو: مذيعة مصرية تطرد «مُلحدة» على الهواء بعد قولها «محمد ألّف القرآن»

بالفيديو: مذيعة مصرية تطرد «مُلحدة» على الهواء بعد قولها «محمد ألّف القرآن»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>