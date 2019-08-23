الحرب التجارية بين أمريكا والصين تشتعل من جديد.. والأسواق مضطربة

واشنطن - الوئام

من جديد دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فصلا آخر من فصول الصراع بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، وعلى إثر ذلك هبطت الأسهم الأوروبية، الجمعة، بعد رد غاضب من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على فرض الصين رسوما جمركية انتقامية على بضائع أميركية.

وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليوان الصيني بعد تعليقات ترمب بشأن الصين، كما زادت خسائر أسعار النفط.

وفي تحرك مفاجئ، فرضت بكين رسوما إضافية على آلاف المنتجات الأميركية على أن يبدأ سريانها في أول سبتمبر، مثيرة حنق ترمب الذي أمر الشركات الأميركية بالبحث عن بدائل لعملياتها في الصين.

وقال ترمب في إطار سلسلة تغريدات على تويتر: “بموجب هذا فإن شركاتنا الأميركية العظيمة مأمورة بأن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك أن تجلبوا شركاتكم إلى الوطن، وأن تصنعوا منتجاتكم في الولايات المتحدة الأميركية”.

وجاء رد الأسواق حادا على تلك التطورات، إذ هبطت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اثنين في المئة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.7 بالمئة بعد جلسة متقلبة. وهبط المؤشر داكس الألماني الحساس للتجارة 1.2 في المئة.

وجاءت أسهم السيارات والتعدين والتكنولوجيا، وهي قطاعات حساسة للتجارة، في مقدمة الخاسرين، بينما كانت أسهم الشركات العقارية الوحيدة التي سجلت مكاسب.

وشهدت الأسهم الأوروبية تقلبات حادة في أغسطس آب وسط مخاوف من أن الآثار الاقتصادية للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستدفع اقتصادات كبرى إلى الركود.