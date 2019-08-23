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الإصابات تربك معسكر النصر قبل موقعة السد #النصر_السد

الإصابات تربك معسكر النصر قبل موقعة السد #النصر_السد
weam.co/608602
عبدالعزيز السديري-الرياض

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته لخوض معتركه الآسيوي أمام السد القطري مساء الاثنين المقبل في ذهاب ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتوجد شكوك كبيرة حول مشاركة عدد كبير من نجوم الفريق في لقاء الاثنين؛ ويأتي على رأس القائمة هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله وسلطان الغنام اللذان تعرضا للإصابة خلال مواجهة الفريق الأخيرة دورياً أمام ضمك مساء البارحة.

كما توجد ضبابية حول مشاركة الغائبان منذ بداية الموسم يحيى الشهري وقائد الفريق عمر هوساوي؛ فيما أكدت الأنباء الأخيرة جاهزية الغائب الآخر عبدالعزيز الجبرين بشكل تام.

وسيعاني البرتغالي روي فيتوريا في إيجاد البدلاء المناسبين لتعويض الأسماء الغائبة، حيث يعاني أصفر العاصمة من تفاوت كبير في الامكانيات بين القائمة الاساسية ودكة البدلاء.

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