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تمتد حتى مكة وعسير

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في المدينة والباحة وجازان

طقس اليوم: هطول امطار رعدية في المدينة والباحة وجازان
weam.co/608625
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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