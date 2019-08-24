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وكيل اللاعب قام بتكليف محامي لمتابعة القضية

مستحقات الفيحاء تعلّق مصير عبدالله آل سالم مع النصر

مستحقات الفيحاء تعلّق مصير عبدالله آل سالم مع النصر
weam.co/608631
الرياض- الوئام- عبدالمجيد بن طالب :

طالبت إدارة نادي الفيحاء من نادي النصر الحصول على ثلاثة ملايين ريال والتي تمثل قيمة إنتقال المهاجم عبدالله آل سالم في الفترة الشتوية للموسم الماضي بعد أن قامت الإدارة السابقة برئاسة سعود آل سويلم بتفعيل بند شراء اللاعب رسمياً.

فيما عرضت الادارة الحالية برئاسة الدكتور صفوان السويكت على إدارة الفيحاء تخفيض المبلغ ، الذي قُبل بالرفض والتمسك بالحصول على المبلغ كامل.

وعلمت “الوئام” أن وكيل اللاعب قام بتكليف محامي لمتابعة القضية والمطالبة أيضا بمستحقات اللاعب التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال خلاف مبلغ نادي الفيحاء و النظر في إمكانية حصول اللاعب على بطاقته للسماح له بالتوقيع لنادٍ آخر قبل إقفال فترة الإنتقالات حيث أن اللاعب يملك عرضاً من أحد أندية الشرقية.

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