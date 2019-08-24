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دولة واثقة من نفسها

جونسون يعد ببريطانيا منفتحة على العالم بعد بريكست

جونسون يعد ببريطانيا منفتحة على العالم بعد بريكست
weam.co/608633
لندن- الوئام:

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون امس الجمعة ببناء بريطانيا “عالمية تتطلع الى الخارج” بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي كانت عضوا فيه لمدة تزيد عن 40 عاما.

وقال عشية قمة تجمع أقوى الاقتصادات في العالم “رسالتي الى قادة مجموعة السبع هذا الاسبوع هي التالية: بريطانيا التي أقودها ستكون عالمية وتتطلع الى الخارج ودولة واثقة من نفسها”.

ووعد جونسون بتنفيذ بريكست سواء باتفاق مع بروكسل أو من دونه مع حلول المهلة النهائية في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن قطاع الأعمال في بريطانيا يخشى خروجا غير منظم يمكن ان يعرّض التجارة الخارجية لمخاطر ويتسبب بتراجع الاقتصاد.

واعتبر جونسون أن هؤلاء الذين يتوقعون أن تعاني بريطانيا من التراجع الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية ما ان تشق طريقها بمفردها “مخطئون الى حد كبير”.

وقال في بيان صادر عن مكتبه “بعض الناس يشككون في القرار الديموقراطي الذي اتخذه هذا البلد، اذ يخشون أن ننسحب من هذا العالم. والبعض يظن ان أفضل ايام بريطانيا هي خلفنا. لهؤلاء الناس أقول: أنتم مخطئون بشكل كبير”.

واضاف “بريطانيا لن تحجم عن تلك المسؤوليات الخاصة التي تترافق مع كونها عمودا من أعمدة النظام العالمي وأحد مهندسيه”.
وأكد “سنبقى في قلب التحالفات في جميع أرجاء العالم.

وسيعقد جونسون خلال القمة محادثات ثنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، اضافى الى مجموعة من القادة الآخرين.

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