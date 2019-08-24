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الجيش يراقب ويستطلع المجموعات الإرهابية

الجيش الليبي: قطر قاعدة الإرهاب الرئيسية

الجيش الليبي: قطر قاعدة الإرهاب الرئيسية
weam.co/608634
بنغازي - الوئام:

اتهم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إمارة قطر، مجدداً، بأنها أصبحت قاعدة الإرهاب الرئيسية في ليبيا.

ووصف الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إمارة قطر، بأنها القاعدة الرئيسية لانطلاق الإرهاب إلى ليبيا، وإلى كل الدول التي شهدت عمليات إرهابية.

واعتبر خلال مؤتمر صحافي أن المعركة التي يخوضها الجيش كبيرة، لأنها ضد الإرهاب والدول التي تقف خلفه.

وتابع أن الجيش لا يزال يراقب ويستطلع حول المجموعات الإرهابية في الداخل والخارج، وأن لديه ملفات ومنظومة كاملة لمتابعة الإرهابيين.

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