ترامب يعلن فرض رسوم جديدة على السلع الصينية

واشنطن- الوئام:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، إنه سيرفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة رداً على قرار الصين فرض رسوم جمركية على كمية إضافية قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأمريكية.

وذكر ترامب في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25% حالياً إلى 30% اعتباراً من أول أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15% وليس بنسبة 10% كما كان مقرراً على الكمية المتبقية من الواردات الأمريكية من السلع الصينية والتي تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار سنوياً اعتباراً من أول سبتمبر(أيلول) المقبل، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف “كان يتعين ألا تفرض الصين تعريفات جمركية جديدة على منتجات للولايات المتحدة بقيمة 75 مليار دولار (ذات دوافع سياسية!)”.

وكان الرئيس قد أشار في وقت سابق، إلى أنه ربما يصعد الحرب التجارية مع الصين في غضون الساعات المقبلة بعد الجولة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها بكين ضد أمريكا والتي أثارت من جديد المطالب للشركات الأمريكية للبحث عن بدائل لإنتاج السلع في الصين.

وكانت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة في الصين قد أعلنت أمس أن البلاد تعتزم فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية مستوردة إضافية بقيمة 75 مليار دولار، وستتراوح الرسوم الجمركية بين 5% و 10% وسيتم تطبيقها على مرحلتين، في الأول من سبتمبر(أيلول) و 15 ديسمبر(كانون الأول) المقبلين، حسبما أعلنت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة.

وفي إعلان منفصل، ذكرت الصين أنها ستفرض رسوماً بنسبة 25% و 5% على السيارات الأمريكية وقطع غيارها في 15 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.