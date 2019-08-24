حضور متالق وأمسية طربية رائعة في انطلاقة أولى ليالي عكاظ الغنائية

الطائف- الوئام- عبد الله العازمي:

انطلقت اولى ليالي عكاظ الغنائية؛ بأمسية طربية رائعة تألق فيها الفنان الكبير عبادي الجوهر، بصحبة الفنانة السعودية داليا مبارك، على مسرح عكاظ الرئيسي، ضمن فعاليات موسم الطائف “مصيف العرب”، الذي يستمر بتقديم فعالياته النوعية طوال شهر أغسطس.

وشهدت الأمسية الفنية التي نفذت كامل تذاكرها سريعاً؛ تفاعل وإعجاب الحضور على مسرح عكاظ الرئيسي، الذي احتضن اكثر من 2500 استمتعوا بالأنغام والأجواء، وظهر فيها المسرح بحلة جديدة كلياً؛ تعكس روح المكان عبر خلفية انيقة وتشكيلات صخرية رائعة، وتعبر فيها المؤثرات الضوئية عن ألوان البهجة والفرح مع ليالي عكاظ الفنية والطربية.

بدأت الامسية الفنية في تمام التاسعة والنصف، مع وصلات غنائية للفنانة السعودية داليا مبارك، تألقت فيها مع مجموعة من الأغاني الجديدة والقديمة، بقيادة المايسترو مدحت خميس، واكثر من 27 عازفاً أبدعوا في رسم اللوحة الفنية لأولى ليالي عكاظ الطربية، وبعدها كان الاستقبال الملفت والاحتفاء الكبير بالنجم السعودي والعربي عبادي الجوهر، الذي رد التحية باجمل منها مع أجمل وصلاته الغنائية الشهيرة.

وتُستكمل سلسلة ليالي عكاظ الغنائية، مع النجم الخليجي الكبير حسين الجسمي يوم 24 أغسطس، ثم يستقبل جمهور “موسم الطائف” الفنانة الكبيرة أصالة يوم 28 أغسطس، وتختتم الأمسيات مع الفنانة المتالقة دائماً أحلام، يوم 30 أغسطس.