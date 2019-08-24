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الدفاع المدني ينقذ مواطناً سقط داخل «منهل» بالمدينة المنورة

الدفاع المدني ينقذ مواطناً سقط داخل «منهل» بالمدينة المنورة
weam.co/608649
المدينة المنورة- الوئام- عبد الله العازمي:

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة من إنقاذ مواطن سقط داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تبلغت غرفة العمليات التابعة للدفاع المدني عند الساعة ٤:٤١من صباح هذا اليوم السبت الموافق ١٤٤٠/١٢/٢٣ عن سقوط مواطن داخل منهل بشارع الإمام البخاري بحي العزيزية.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة عميد خالد مبارك الجهني انه قد تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع حيث اتضح سقوط مواطن بالعقد الثالث من العمر داخل منهل وتم إنقاذه وإخراجه من قبل فرق الدفاع المدني بصحة جيدة ولله الحمد.

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