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الأندية تسعى لتحقيق طموحات جماهيرها

تعرف على مواعيد إغلاق «الميركاتو» الصيفي للدوريات الأوربية

تعرف على مواعيد إغلاق «الميركاتو» الصيفي للدوريات الأوربية
weam.co/608658
متابعات- الوئام:

تواصل الأندية الأوروبية البحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020، لتحقيق طموحات جماهيرها.

وأغلقت أندية الدوري الإنجليزي ملفات تعاقداتها مبكراً في 8 أغسطس (آب) الجاري، على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى التي تمتلك أفضلية على “البريميير ليغ” لما يقارب الشهر.

وفي ما يلي مواعيد إغلاق “الميركاتو” الصيفي للدوريات الأوربية:

– إيطاليا 25 أغسطس (آب)

– إسبانيا 2 سبتمبر (أيلول)

– ألمانيا 2 سبتمبر (أيلول)

– فرنسا 2 سبتمبر (أيلول)

– هولندا 2 سبتمبر (أيلول)

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