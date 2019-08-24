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تدريب وتأهيل 1522 شابا وفتاة

موسم الطائف.. 9 مسارات لإثراء تجربة الزوار ورفع مستوى الخدمات

موسم الطائف.. 9 مسارات لإثراء تجربة الزوار ورفع مستوى الخدمات
weam.co/608705
الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

عقد “موسم الطائف” العديد من ورش العمل التدريبية، ضمن الجهود المستمرة لإبراز المملكة كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز مكانة الطائف كواحدة من أهم الوجهات السياحية العربية، عبر تسعة مسارات لتطوير قدرات الشباب السعودي، وإثراء تجربة الزائر، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، واستفاد منها 1522 شابا وفتاة.

واستهدفت ورش العمل، تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في الجهات الحكومية المشاركة، بالإضافة إلى العاملين في الفعاليات والقطاعات السياحية، والرحلات السياحية، والمرشدين والبائعين والحرفيين. وضمت ورش العمل 790 شابا، و731 فتاة، تقدموا للتسجيل مجاناً؛ عبر بوابة الموقع الالكتروني “تكامل” التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وحصلوا على شهادات معتمدة.

كما شملت ورش العمل 9 مسارات تدريبية، هي: “إثراء تجربة الزوار، ومهارات التعامل مع الزائر، ومفهوم وأهمية تحسين الجودة في الخدمات السياحية، ودور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية، وتطوير قدرات ومهارات منفذي الفعاليات السياحية، وتطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية، والأمن والسلامة في منشآت القطاع السياحي، والإسعافات الأولية، والمهارات الأساسية في الإرشاد السياحي”.

ويستمر موسم الطائف “مصيف العرب” والذي يقام لأول مرة تحت مظلة “مواسم السعودية” في تقديم أكثر من 70 فعالية نوعية في 4 مناطق رئيسية؛ حتى نهاية شهر أغسطس الجاري، كما حقق نجاحات متواصلة لفتت الأنظار على كل المستويات، وخاصة فيما يتعلق بحسن التنظيم ومستوى الاحترافية من قبل فرق العمل المتنوعة في مختلف المواقع.

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