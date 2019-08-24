صحة الطائف: التغيير القادم يأتي ضمن خطط التحسين والتطوير

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

اعتبر المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي التغيرات القادمة، والمتوقع أن تشمل قيادات مفصلية في عدد من المرافق الصحية والمستشفيات في الطائف، اعتيادية.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن رؤيته تأتي نظرا لما عمدت له الصحة في الطائف منذ عدة سنوات، من برامج تطويرية وتحسينية تتبعها مراجعات دورية ومستمرة لتقييم تلك المتغيرات وقابليتها للتفاعل مع واقع الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وأضاف أن مناسبة وملائمة أي قيادي للموقع الذي يترأس فريق العمل فيه، أمر خاضع للتقييم والمراجعة الدورية، ولا يعني ذلك بالضرورة أنه تم تحقيق نتائج سلبية، فقد سبق وصدرت العديد من القرارات التغييرية والتي هدفها الاستفادة من القيادات في مواقع سابقة، لإحداث تغيير وتطوير في مواقع جديدة.

وجاء رد الربيعي إثر ردود أفعال متباينة، انتشرت في عدد من مواقع التواصل، حول جدوى تلك التغييرات، وما تحققه من نتائج.

وأشار إلى أن مدير صحة الطائف اعتمد في وقت سابق خطة تطويرية شاملة للخدمات الصحية، شملت تقييم الاجراءات المتبعة للتطوير والتحسين والنتائج التي تحققت، ومن ذلك ملائمة تلك القيادات لإحداث التطوير والتحسين في مواقعها.

وردا على سؤال حول جدوى التغييرات السابقة، والتي تضمنت قيادات نسائية؛ قال الربيعي إن “ما أحدثته التغييرات السابقة من نتائج إيجابية على مستوى الخدمات الصحية أمر لا يمكن تجاهله، لاسيما بعد جملة المشاريع التي شهدتها زيارة وزير الصحة توفيق الربيعة لمرافق الطائف الصحية مطلع الشهر الحالي، والفارق الكبير للتطوير والتغيير الذي شهدته كافة المستشفيات مع إضافة خدمات صحية جديدة ومتطورة”.

واعتبر “الربيعي” أن القيادات النسائية حققت المأمول منها بشكل يبعث على الفخر خلال المرحلة السابقة، وهو ما يفتح مجالا أوسع خلال المرحلة المقبلة لمساهمة المزيد من القيادات النسائية في تولي مناصب قيادية مهمة، لتكون رأس الهرم في عدد من المرافق المحورية في تقديم الخدمة الصحية.

كما أكد سعي قيادات صحة الطائف، وفي مقدمتهم مدير الشؤون الصحية صالح بن سعد المونس لتحقيق الأفضل، من خلال مراجعة دورية للاداء ونتائج الواقع للخدمات الصحية وهو الأمر الذي أكده التوجه الأخير، والمتضمن عقد اجتماع أسبوعي لقيادات الصحة في الطائف لمناقشة النتائج الأسبوعية وتذليل الصعوبات والعقبات المستجده.

وأشار إلى أن “صحة الطائف” تضم 15 مستشفى، و123 مركز صحي، إلى جانب ما يتبعها من مراكز تخصصية متنوعة، وكذلك مرافق صحية للقطاع الخاص والمساحات الشاسعة التي تشملها التغطية الإشرافية والخدمية للصحة في 5 محافظات خارج الطائف.