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بسبب حفل غنائي

الرئيس الجزائري المؤقت يعفي قائد الشرطة من منصبه

الرئيس الجزائري المؤقت يعفي قائد الشرطة من منصبه
weam.co/608723
الوئام-متابعات

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، عين اليوم السبت، خليفة أونيسي، مديرا عاما جديدا للأمن الوطني (الشرطة)، خلفا لعبد القادر قارة بوهدبة، الذي أنهيت مهامه بهذا المنصب.
وشغل خليفة أونيسي، قبل تعيينه اليوم، منصب مدير شرطة الحدود.
ولم تخض الرئاسة في أسباب إقالة بوهدبة، غير أن مصادر عدة ربطتها بمقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في حادثة التدافع الذي سبقت انطلاق الحفل الغنائي لمغني الراب عبد الرؤوف الدراجي المعروف باسم سوليكينج ليلة الخميس على ملعب 20 أغسطس في وسط العاصمة الجزائرية.
وكانت وزيرة الثقافة مريم مرداسي، تقدمت في وقت سابق من اليوم،
باستقالتها لرئيس الدولة الذي قبلها.
وكان رئيس الوزراء نور الدين بدوي، أقال أمس الجمعة، سامي بن الشيخ
الحسين، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
الجهة المنظمة للحفل الغنائي.
وأمر القضاء الجزائري بإجراء تحقيقات معمقة لمعرفة ملابسات الحادث
وتحديد المسؤوليات.

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