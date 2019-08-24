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مسألة اختيارية

التعليم : بإمكان أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في مدارس البنين دون إلحاقهم بمدارس الطفولة

التعليم : بإمكان أولياء الأمور تسجيل أبنائهم في مدارس البنين دون إلحاقهم بمدارس الطفولة
weam.co/608728
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

أكدت وزارة التعليم أن مشروع الطفولة المبكرة مشروع عملت عليه خلال 5 أشهر ماضية، ويهدف إلى إسناد تدريس أطفال المستوى الثاني في رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي في بيئة مدرسية مجهزة ومستقلة خاصة بهم بإشراف معلمات متخصصات ومدربات في مجال رياض الأطفال.
وتسعى مبادرة الطفولة المبكرةً إلى تحسين جودة التعليم في السعودية خاصة في التعليم المبكر، بتوسيع فرص التعليم لفئة رياض الأطفال وتجويد تدريس الصفوف الأولية (بنين_ بنات) من سن الرابعة إلى الثامنة.
وأكدت أنه لم يتم إلغاء أو إيقاف جميع مدارس البنين في المملكة وستعمل وفق الطريقة الاعتيادية، ولذلك يحق لولي الأمر تدريس ابنه في مدارس البنين دون إلحاقه في مدارس الطفولة المبكرة وهي مسألة اختيارية للجميع واختيار تعليمي أفضل أمام أولياء الأمور.

و أوضحت أن مدارس الطفولة المبكرة التي تم إسناد التدريس فيها إلى معلمات تحتوي على فصول ودورات مياه وتجهيزات منفصلة بشكل كامل، ولايوجد فيها دمج داخل الفصول. بلغ عدد مدارس الطفولة المبكرة بمراحلها الأولى 1460 مدرسة موزعة على مدن ومناطق المملكة، تم فيها تأهيل وتجهيز 3313 فصلاً لرياض الأطفال تستوعب 83 ألف طفل بحيث ترتفع نسبة الالتحاق من 17% إلى 21% كما تم تأهيل وتجهيز 3483 فصلاً لطلاب الصفوف الأولية بنسبة 13.5% من العدد الكلي بمدارسنا. ويمكن التسجيل والانتقال إلى مدارس الطفولة المبكرةً عبر الدخول إلى نظام نور https://noor.moe.gov.sa/NOOR/LOGIN.aspx

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