بعد فيديو إهدار كميات كبيرة من الأرز.. العمل تحقق في واقعة جمعية فرسان بجازان

الوئام - متابعات

قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، السبت، فتح التحقيق في مقطع فيديو يُظهر إهدار كميات من المواد الغذائية من قبل جمعية خيرية في فرسان بمنطقة جازان.

قالت الوزارة إنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب.

وكان نشطاء تداولوا مقطع فيديو ظهرت فيه أطنان من الأرز مهدرة بمكب نفايات ومدون عليها اسم إحدى الجمعيات الخيرية في منطقة فرسان في منطقة جازان.

وأثار الفيديو حفيظة المغردون، وتساءلوا عن أسباب إهدار هذه الكمية من الأرز، وخاصة بعد تعليق أحد ناشري الفيديو بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، ومن وراء الواقعة؟.

وأقر مدير جمعية البر الخيرية بفرسان عمر صيقل، بصحة الفيديو إلا أنه أكد أن الأمطار الأخيرة أتلفت نحو 100 سلة غذائية أثناء توجيهها للمستفيدين بعد إخراجها من المستودع، لافتاً إلى أن عملية الإتلاف تمت بمحضر رسمي.

وأوضح أن المقطع تم تصويره من قِبل أشخاص يتعمدون الإساءة للجمعية وتشويه سمعتها، مشيرا إلى صدور أحكام شرعية سابقا بحقهم، وأنه بصدد رفع دعوى قضائية جديدة ضدهم.