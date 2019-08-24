الشباب يستهل مشوار الدوري بالفوز على الفتح

الوئام-متابعات

استهل الشباب مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بالفوز 2-1 على مستضيفه الفتح في الجولة الأولى للمسابقة، اليوم السبت.

وافتتح الكولومبي دانيلو اسبريا ثنائية الشباب في الدقيقة الأولى من المباراة عندما تلقى تمريرة عرضية من ركلة حرة حولها مباشرة في شباك الأوكراني ماكسيم كوفال حارس الفتح.

وعزز الأرجنتيني كريستيان جوانكا تقدم الشباب بركلة جزاء في الدقيقة 49 احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وقلص مروان سعدان الفارق للفتح من ركلة جزاء أيضا بعد مراجعة تقنية الفيديو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي مباراة اخرى تعادل الفيصلي سلبيا مع الفيحاء ضمن الجولة الافتتاحية التي تختتم في وقت لاحق اليوم بلقاء الوحدة والاتفاق.