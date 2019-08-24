التعليقات: 0

التقط ٢٠٠٠ صوره

شاهد .. بتال .. أصغر مصوّر في سوق عكاظ #العوده_الي_المدارس

شاهد .. بتال .. أصغر مصوّر في سوق عكاظ #العوده_الي_المدارس
weam.co/608747
الوئام-الطائف-عبد الله العازمي

اختطف الطفل بتال الجعيد اهتمام زوار سوق عكاظ كأصغر مصور لم يتجاوز عمره ( ٩ ) سنوات، وحرص الزوار للتحدث إليه لشغفه بالصور طالبين منه تصوير لحظاتهم الحيّه أثناء جولاتهم بالسوق.

وقال عدد من الزوار إن حرصهم على الإلتقاء والتحدث إلى أصغر مصور أصبح ملمح يومي في جنبات السوق.

وقال بتال إنه وثّق مايصل ٢٠٠٠ صورة منذ انطلاقة فعاليات سوق عكاظ في بداية اغسطس وهي متنوعة ومتعددة الأغراض سيّما وأن نسخة عكاظ هذا العام أثارت كاميرات المصورين بوجود ١١ جناحاً للدول العربية والأسواق التاريخة في النحاسيات والفضيات والمنسوجات وأسواق السدو والتحف والهدايا ومايعرض من مشاهد يومية في جادة السوق لشعراء المعلقات.

لافتا إلى أنه منذ رمضان الماضي وفكرة الذهاب الى سوق عكاظ تراوده عن كثب واصر على والده لشراء الكاميرا كهدية النجاح من المدرسة.

روابط ذات صلة

حضور متالق وأمسية طربية رائعة في انطلاقة أولى ليالي عكاظ الغنائية

حضور متالق وأمسية طربية رائعة في انطلاقة أولى ليالي عكاظ الغنائية

شاهد: سوق عكاظ يوفر منصة جديدة للأسر المنتجة

شاهد: سوق عكاظ يوفر منصة جديدة للأسر المنتجة

بالصور: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الفيصل يرعى حفل سوق عكاظ١٣

بالصور: نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الفيصل يرعى حفل سوق عكاظ١٣

“الفيصل” يطلق أوبريت وفعاليات سوق عكاظ 13

“الفيصل” يطلق أوبريت وفعاليات سوق عكاظ 13

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>