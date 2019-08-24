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سوريا تعلن التصدي “لأهداف معادية”.. وإسرائيل تؤكد قصف هدف إيراني

سوريا تعلن التصدي “لأهداف معادية”.. وإسرائيل تؤكد قصف هدف إيراني
weam.co/608762
الوئام - متابعات

أعلنت دمشق، الأحد، أن المضادات الجوية السورية تصدت لـ”أهداف معادية” فوق عاصمة البلاد، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بسماع دوي انفجارات في دمشق قبل إعلانها أن الدفاعات الجوية السورية قد تصدت لـ”أهداف معادية”.

وتابعت الوكالة عند الساعة الثانية عشرة ليلا تقريبا بالتوقيت المحلي أن “العدوان مستمر إلى الآن والدفاعات الجوية تتصدى للأهداف وتسقط معظمها في المنطقة”.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قام بقصف أهداف في في بلدة عقربا بغوطة دمشق لمنع “فيلق القدس” الإيراني من القيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل.

وقبل نحو أسبوع كانت القوات السورية أعلنت أن وسائط الدفاع الجوي السوري دمرت هدفاً معادياً مصدره شمال لبنان، باتجاه مدينة مصياف في وسط البلاد.

وتعرضت المنشآت العسكرية السورية والإيرانية المتحالفة معها في سوريا لغارات عدة مرات في الأشهر الماضية.

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