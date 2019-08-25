التعليقات: 0

قال إن اجتماعات بياريتس جيدة جدا

ترامب ينفي وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع

ترامب ينفي وجود توتر بين زعماء مجموعة السبع
weam.co/608853
بياريتس – وكالات – الوئام

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى وجود توتر بين زعماء دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في بياريتس، وقال إن الجميع “على وفاق كبير”.

وكتب ترامب على تويتر قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإجراء محادثات ثنائية تركز على التجارة “قبل وصولي إلى فرنسا، كانت الأنباء الزائفة والشائنة تقول إن العلاقات مع الدول الست الأخرى في مجموعة السبع متوترة للغاية، وإن الاجتماعات التي ستعقد على مدى يومين ستكون كارثة”.

وأضاف “نحن نعقد اجتماعات جيدة جدا، والزعماء على وفاق كبير وبلدنا على المستوى الاقتصادي يبلي بلاء حسنا”.

روابط ذات صلة

الصين: ترامب سيتحمل عواقب “الاستقواء” علينا

الصين: ترامب سيتحمل عواقب “الاستقواء” علينا

بلومبرج: ترامب لن يدعم على الأرجح خطة ماكرون لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

بلومبرج: ترامب لن يدعم على الأرجح خطة ماكرون لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

ترامب يجتمع مع كبار مساعديه التجاريين قبل إعلان رده على القرارات الصينية الأخيرة

ترامب يجتمع مع كبار مساعديه التجاريين قبل إعلان رده على القرارات الصينية الأخيرة

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بالبدء في البحث عن بديل للصين

ترامب يأمر الشركات الأمريكية بالبدء في البحث عن بديل للصين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>