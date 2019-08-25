انطلاق فعاليات “ملتقى ومعرض العمرة” بمشاركة ١٦٠ مقدم خدمة

جدة - الوئام:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق فعاليات ( ملتقى ومعرض العمرة) الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات ابتداءً من الاثنين ٢٥ أغسطس إلى الأربعاء ٢٧ اغسطس 2019.

و أوضح معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن ملتقى ومعرض العمرة هو الحدث الأكبر من نوعه في هذا المجال، حيث يحفل الملتقى بأكثر من 22 جلسة وورشة عمل إضافة إلى الدورات التدريبية يقدمها خبراء واستشاريون في مجال خدمة ضيوف الرحمن، كما تشارك ١٦٠ شركة ومقدم خدمة بقطاع خدمات العمرة في المعرض لعرض ابتكاراتها، ومنتجاتها التي تقدمها للمعتمرين.

وأضاف معاليه أن ملتقى ومعرض العمرة يستهدف الشركات المحلية و العالمية المتخصصة، حيث سيشهد معرض وملتقى العمرة عقد شراكات استراتيجية بين مقدمي الخدمات اللوجستية والتكميلية، وشركات ومؤسسات خدمة معتمري الداخل والخارج.

وأكد الدكتور مشاط أن الملتقى يهدف إلى مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها ، و ليتسنى للعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام تبادل الخبرات، و التشجيع على الابتكارات و عقد الشراكات الاستراتيجية بين مقدمي الخدمات المباشرة لضيوف الرحمن وقطاع الخدمات اللوجستية والخدمات التكميلية والاستفادة من الفرص الطموحة في مجال خدمة المعتمرين و مواكبة الأعداد المتزايدة كل عام في أعداد المعتمرين والزوار.

ويتوقع أن يستقطب الملتقى أكثر من ٢٠،٠٠٠ زائر خلال أيام الملتقى، وسط منظومة متكاملة من شركات الطيران العاملة في مجال نقل ضيوف الرحمن، و شركات السفر، والفنادق، وشركات تأجير السيارات، والمستشفيات و العيادات، وشركات التأمين الصحية، والبنوك، وشركات التغذية، والمطاعم وشركات المأكولات السريعة، وشركات الشحن و التغليف، وشركات خدمات العمرة، وشركات التكييف، و غيرها من المجالات.