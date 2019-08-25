إسرائيل تقرر بناء 120 وحدة استيطانية في سلفيت

القدس المحتلة – وكالات – الوئام

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بناء 120 وحدة استيطانية على أراضي ديراستيا بمنطقة واد قانا غرب محافظة سلفيت.

وقال رئيس بلدية ديراستيا، سعيد زيدان، في تصريح له “تسلمنا قرارا ببناء 120 وحدة استيطانية في حوض رقم 59، وهو ما يعرف بقطاين الفارة بمنطقة واد قانا غرب بلدة ديراستيا.

وأضاف زيدان أن الأراضي في تلك المنطقة هي أراض حكومية والاحتلال يريد تغيير معالمها إلى أراض خاصة استيطانية، بقرار عسكري، من أجل تسهيل بناء الوحدات الاستيطانية، وفي الحوض أيضا أراض خاصة لمواطني ديراستيا وكفر لاقف.

وتابع “تم مراسلة كافة الجهات الرسمية من المحافظة وهيئة الجدار والاستيطان والارتباط الفلسطيني، من أجل المساعدة في وقف القرار، ومساعدة البلدية وأصحاب الأراضي في رفع قضايا لدى المحاكم الإسرائيلية، بعد تقديم كافة الأوراق الثبوتية، والاعتراض على ذلك حسب القرار الإسرائيلي خلال شهرين من تاريخ الإخطار”.