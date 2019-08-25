إيران ستسمح للنساء بدخول الملاعب لمتابعة تصفيات مونديال 2022

طهران – وكالات – الوئام

ستسمح السلطات الإيرانية للنساء بدخول ملاعب كرة القدم، لمتابعة مباراة منتخب بلادها ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الرياضة، اليوم الأحد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد ضغط، عن طريق رئيسه السويسري جاني إنفانتينو، في الفترة الماضية على طهران للسماح للنساء بدخول الملاعب لمتابعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، المقررة في قطر، ومنحها، بحسب التقارير، مهلة حتى أمس السبت للاستجابة للطلب تحت طائلة فرض عقوبات محتملة.

وقال جمشيد تاغي زاده، المسؤول عن الشؤون القانونية والإقليمية في وزارة الرياضة: “سيسمح للنساء بالذهاب إلى ملعب أزادي (في طهران) في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لمتابعة مباراة المنتخب الإيراني أمام كمبوديا، ضمن تصفيات مونديال قطر”.

وتابع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إرنا”: “ليس هناك حظر قانوني ((لدخول النساء إلى الملاعب) وعلينا تفعيل البنية التحتية التي أصبحت قيد التنفيذ”، مضيفا “نظرتنا إلى النساء، على جميع المستويات، هي إعداد الظروف اللازمة من أجل نجاح المرأة”.

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، لم يُسمح للنساء بدخول الملاعب، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من الأجواء الذكورية. لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل سابقة.

وتابعت نساء إيرانيات “للمرة الأولى في 40 عاما” من المدرجات إياب نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في طهران، بين برسيبوليس الإيراني وكاشيما أنتلرز الياباني، لكن لم يسمح لهن بحضور المباراة الودية بين إيران وسوريا في يونيو (حزيران) الفائت.

وبينما تمكن بعض النساء من متابعة مباريات دولية في مناسبات سابقة، عانت أخريات من ملاحقة قانونية على خلفية القيام بذلك. فقد أوقفت أربع نساء في ملعب أزادي بسبب دخولهن إلى الملعب، قبل أن يفرج عنهن، بحسب ما أفادت وكالة “إيسنا” في 18 أغسطس (آب) الحالي.