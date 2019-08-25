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وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة رابع في حادث تصادم بمركز جرب بالباحة

وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة رابع في حادث تصادم بمركز جرب بالباحة
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الباحة- الوئام- عايض ال ركبان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث تصادم شنيع بطريق جرب جعبة التابع لمحافظة العقيق بالباحة، فيما أصيب شخص آخر بإصابات وصفت بالبليغة.

وصرح الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي صالح الزهراني، بأن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، تلقت بلاغًا عن حادث تصادم بين سيارتي وانيت وكان وقت البلاغ في تمام الساعه 12:43 ظهر اليوم على الرقم الموحد 997 الموقع طريق جرب باتجاه الجعبه.

وأوضح “الزهراني” أن الحادث كان بمتابعة من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي، ومساعد الشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني.

وأضاف “الزهراني”، أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر بقيادة يحيى صالح السياسي، للموقع وعند وصول أول فرقة اتضح وجود أربع إصابات منها ثلاث حالات وفاة بعد الكشف عليها بالموقع من قبل الفرق الإسعافية وإصابة خطيرة تم التعامل معها من قبل الفرقه الإسعافيه وأسعفت إلى مستشفى العقيق.

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