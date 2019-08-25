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خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس أفغانستان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس أفغانستان ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له
weam.co/608908
واس- الوئام

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بالرئيس الأفغاني ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى “غني” سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين، وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريمًا للرئيس الأفغاني.

حضر الاستقبال والمأدبة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

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