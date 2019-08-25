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المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالرياض ينفي الإدلاء بأي تصريحات مسيئة للمملكة

المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالرياض ينفي الإدلاء بأي تصريحات مسيئة للمملكة
weam.co/608922
متابعات- الوئام

نفى المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالرياض عارف أبو حاتم، أن يكون أدلى لوسائل الإعلام بأي تصريحات مسيئة للمملكة قيادة وحكومة وشعبًا، قائلًا إن بعض قنوات التحريض دأبت على استغلال الصفات الوظيفية لبعض الإعلاميين من أجل توظيفها سياسيًا مع بعض الأطراف.

وأكد في بيان له، اليوم الأحد، أن الإعلامي أنيس منصور أحمد حميدة، لم يعد يحمل أي صفة وظيفية في سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض منذ مايو الماضي، وأن صفة المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية بالرياض التي يحملها الإعلامي أنيس منصور هي صفة منتحلة حيث لم يشغل هذه الوظيفية من سابق أو لاحق.

وأوضح “أبو حاتم”، أن الإعلامي أنيس منصور، عمل مساعدًا له لمدة سنتين قبل أن يغادر أراضي المملكة العربية السعودية بصفة نهائية، معربًا عن شكره وامتنانه للمواقف الأخوية العربية الأصيلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، لأشقائهم في الجمهورية اليمنية ودعم المملكة اللامحدود للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.

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