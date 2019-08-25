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غدا.. النصر يستضيف السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

غدا.. النصر يستضيف السد القطري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا
weam.co/608924
واس- الوئام

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره السد القطري، غدًا الإثنين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في لقاء الذهاب للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويدخل بطل الدوري السعودي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية بصيغتها الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، معززًا بأفضل سجل له في دوري الأبطال بعد تحقيق سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة، آخرها فوزه على الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 بنتيجة 3-2 (1-1 ذهابًا), وسط تشكيلة تؤثر عليها الإصابات التي طالت عددًا من لاعبيه لا سيما سلطان الغنام، والهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله، اللذين لم يكملا المباراة ضد ضمك في المرحلة الأولى من الدوري السعودي هذا الأسبوع, لكن التشكيلة ستشهد عودة المغربي نور الدين أمرابط، الذي تم قيده آسيويًا بدلًا من المدافع البرازيلي مايكون، بينما سيكون مواطن الأخير، لاعب خط الوسط جوليانو، نقطة ارتكاز أساسية للفريق لا سيما وأنه أفضل هداف له هذا الموسم في دوري الأبطال مع خمسة أهداف.

وعلى عكس النصر، يدخل السد المباراة بصفوفه مكتملة باستثناء غياب لاعب وسطه الكوري نام تاي هي المبتعد بسبب الإصابة.

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