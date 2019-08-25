الناقلة الإيرانية أدريان داريا تحول وجهتها إلى تركيا

وكالات- الوئام

أظهرت بيانات من موقع مارين ترافيك الإلكتروني، الذي يتابع تحركات السفن، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا التي كانت محور مواجهة بين واشنطن وطهران غيرت وجهتها وفي طريقها الآن إلى تركيا بدلا من جنوب اليونان.

وأُفرج عن الناقلة التي كانت تعرف باسم (جريس 1)، الأسبوع الماضي، بعد احتجازها لمدة خمسة أسابيع قبالة جبل طارق للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقلها شحنة من النفط الإيراني إلى سوريا.

وطلبت الولايات المتحدة من دول المنطقة عدم تقديم أي مساعدة للناقلة، وتقول إن الناقلة خاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي تصنفه واشنطن جماعة إرهابية.

كانت بيانات سابقة، أظهرت أن الناقلة التي كانت محملة بالنفط عن آخرها في طريقها إلى ميناء كالاماتا في جنوب اليونان، لكن

البيانات الجديدة لموقع مارين ترافيك، أظهرت اليوم أنها ستبحر‭‭ ‬‬الآن من أمام اليونان عبر البحر المتوسط وترسو في ميناء مرسين

بجنوب تركيا في 31 أغسطس.

كانت اليونان، قد قالت إنها لن تقدم أي تسهيلات للناقلة.