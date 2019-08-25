“الحريري” لـ”بومبيو”: ملتزمون بالقرار 1701.. ونطالب بالعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية

متابعات- الوئام

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري شدد خلاله على ضرورة تجنب أي تصعيد.

وأكد “الحريري”، خلال الاتصال على التزام لبنان بالقرار 1701، مطالبًا بالعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وفي ضوء ذلك، أكد لبنان أنه سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، ردًا على الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، بعد سقوط طائرتين مسيرتين تابعتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، الأولى سقطت أرضًا، والثانية انفجرت بالقرب من المكتب الإعلامي التابع لميليشيات حزب الله، ما أسفر عن جرح 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية أخرى.

وحسب بيان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم الأحد، فإنه أعطى تعليماته لمندوبة البلاد لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن، مؤكدًا حرص لبنان على تنفيذ القرار 1701، والذي تقابله إسرائيل يوميًا بخروقات متكررة تروع بها اللبنانيين وتهدد أمنهم”

فيما وصف “الحريري” الحادث بأنه اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701، لافتًا إلى أنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، لتحديد الخطوات المقبلة، بعد الخرق الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، ما يشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

وفي السياق ذاته، كثّف جيش الاحتلال، اليوم الأحد، دورياته المدرعة على طول الخط الحدودي بين منطقتين محاذيتين للحدود اللبنانية، بدءًا من مرتفعات الوزاني وحتى مرتفعات شبعا وكفرشوبا المحتلة.