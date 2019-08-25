الأمير فهد بن جلوي يستقبل مجموعة من المتطوعين

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي :

استقبل صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن، أعضاء فريق “تاء” التطوعي بمدينة الطائف.

جاء ذلك أثناء مشاركة الفريق بالفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، بقرية الهجن بحديقة الملك فيصل، وقد أثنى الأمير فهد بن جلوي على هذه فريق المبادرة ورحب بتواجدهم في مهرجان ولي العهد للهجن متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم التطوعية.

يذكز أن فريق تاء التطوعي من الفرق الرائدة في التطوع على مستوى المنطقة الغربية، ولهم مبادرات مجتمعية عدة.