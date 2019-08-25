خليفة القرضاوي يرفض التراجع عن فتوى “التطبيع”.. ويهاجم منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - الوئام

رفض أحمد الريسوني، خليفة يوسف القرضاوي في رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومقره الدوحة، التراجع عن فتواه بشأن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، عن طريق إجازة زيارة المسجد الأقصى.

وأكد الريسوني على دعمه لموقف فلسطينيي 48 من المشاركة في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها، فهو كما قال: “لا يفضل شخصياً سياسة المقعد الفارغ”.

وعمد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحد واجهات جماعة “الإخوان”، إلى نشر مقطع مصور لرئيسه “أحمد الريسوني” في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتم توظيفه بذكرى إحراق مسجد الأقصى 1969.

في المقطع المصور ذهب “الريسوني” إلى مهاجمة إسرائيل ووصفها بـ”مجتمع اللقطاء”، مع إبقائه في الوقت ذاته على دعوته لزيارة “القدس”، ودون أي توضيح أو اعتذار.

وقال الريسوني: “الكيان الصهيوني مجتمع من اللقطاء، لا يجمعهم سوى الحقد على الإسلام والمسلمين”، مضيفاً: “فما يسمى اليوم بإسرائيل هي مجتمع من اللقطاء، جاء من كل أشتات الدنيا.. ثم هذه الحادثة تعرفنا أن هؤلاء الصهاينة شعارهم وفلسفتهم وهدفهم وطبيعتهم الإجرام والتخريب والإحراق والقتل والقلع للأشجار”.

وفي انعطافة “لا منطقية” من قبل الريسوني، ومحاولة منه لتطويق الأضرار التي نجمت عن تصريحاته، قرر مهاجمة السعودية، دولة المقر لمنظمة التعاون الإسلامي، وأمينها العام السعودي الدكتور يوسف العثيمين.

ومع أن من طالب بـ”التطبيع” مع إسرائيل كان الريسوني، ومنظمة “التعاون” لا شأن لها بمواقفه، سواء ما قبل موقفه من “التطبيع” أو ما بعد “التطبيع”، إلا أنه وفي لحظة سياسية قرر مهاجمة المنظمة بقوله: “لابد أن نقف مع الذكرى لنتساءل عن منظمة التعاون الإسلامي التي أنشئت لهذا الغرض، وبعد ردود الفعل في العالم الإسلامي.. أين هي هذه المنظمة، وماذا فعلت لإنقاذ المسجد الأقصى ولتحريره وحماية أهله”.

جناح الصقور في الإخوان

هذه الفتوى التي أثارت غضب جناح الصقور (مصريين – أردنيين – فلسطينيين)، في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وتبرأ منها الاتحاد العالمي في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث اعتبر ما قاله الريسوني: “رأيا شخصيا لا يمثل الاتحاد”.

كانت في نظرهم بمثابة تخريب للمشروع في استغلال قضية “القدس” وفلسطين، لمهاجمة الدول الوطنية، وهي القضية التي لطالما استثمرتها قطر من خلال تحالفها ودعمها لأحزاب وحركات الإسلام السياسي وفي مقدمهم جماعة الإخوان، ضد الدول العربية التي لديها موقف مختلف من “التطبيع”.

وبحسب محللين، كان ما منع “قطر” وأذرع جماعة الإخوان من تأييد فتوى “الريسوني” رغم كون قطر ومن ناحية الواقع إحدى الدول المطبعة مع إسرائيل، هو غياب دعاية “صفقة القرن” وإمكانية التشنيع على السعودية وحلفائها.

الريسوني وقطر

من جهة أخرى، لا يعد موقف “الريسوني”، من زيارة “القدس” والذي لم يعتذر عنه، رغم اعتراض الجناح اليميني في جماعة “الإخوان”، مجرد فتوى “فردية”.

بل بحسب ما أكده في تصريحه السابق، فالترتيبات قائمة “لاستصدار فتوى جماعية من علماء الاتحاد”، ولتعيد فتوى أحمد الريسوني، إلى الواجهة من جديد، دفع قطر لأحزاب وحركات الإسلام السياسي في المنطقة، للتقارب والتطبيع مع “إسرائيل”، مع توظيف منظري الاسلام السياسي- الحركي (النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي)، وفتاوى التطبيع التي لم تكن لتثبت على حال، في إطار “مصلحي”، وخدمة نزعات براغماتية سياسية.

وما ذلك ليكون سوى بالقفز على “فقه المقاصد” و”السياسة الشرعية”، وكل مرة تبعاً للمناورة السياسية المطلوبة وخدمة لمصالح سياسية آنية.

فالريسوني صاحب الفتوى الأخيرة بإجازة زيارة “القدس”، كان قد أصدر في ديسمبر 2015، فتوى مختلفة، إبان توليه منصب النائب لرئيس الاتحاد العالمي “يوسف القرضاوي”.

حرم في فتواه السابقة التعامل الاقتصادي مع “إسرائيل”، معتبراً أن اقتناءها وترويجها يعد دعماً لـ”الاحتلال والعدوان”، وباعتبار أن “البضائع الإسرائيلية مغتصبة، أو ناتجة عن اغتصاب …”.

بالمقابل كان للريسوني فتوى أخرى مختلفة، وهذه المرة لتمهيد الأرضية وإيجاد الصبغة الشرعية لقرار حركة “حماس” في الدخول بالعملية السياسية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يوليو 2005م، ومشاركتها في الحكومة الفلسطينية بعد ذلك.

حيث نشر “أحمد الريسوني”، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في يوليو 2006 في موقع “الجزيرة.نت” رؤيته الخاصة إزاء مشروعية إجراء صلح أو عقد اتفاق سلام دائم مع “إسرائيل”، تحت عنوان “قضية فلسطين اليوم.. رؤية فقهية سياسية”.

وفيه وجد “الريسوني” انتصار “حماس” الانتخابي وتشكيلها للحكومة الفلسطينية والآثار والتداعيات الناجمة عن ذلك، قد خلقت واقعاً جديداً “شغل الساحة الفلسطينية والعالمين العربي والإسلامي، حتى الأوروبيين والأميركيين على مختلف الأصعدة”.